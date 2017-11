Lombardia immersa nello smog ma è in arrivo la pioggia

smog pm10 polveri fini polveri sottili

Permangono alti i lavori delle polveri sottili in Lombardia. In attesa delle piogge preannunciate nei prossimi giorni, l’Arpa indica la presenza di Pm10 in concentrazioni elevate: a Varese le rilevazioni hanno indicato 61 μg/m³, ma va decisamente peggio per altre città come Milano 78 μg/m³, Monza 85 μg/m³, Bergamo 73 μg/m³, Brescia 78 μg/m³, Como 51 μg/m³, Pavia 75 μg/m³ e Cremona 83 μg/m³, Lodi 74 μg/m³ e Mantova 58μg/m³ Lecco 51,5 μg/m³.

Previste per la giornata odierna e per buona parte di sabato condizioni ancora leggermente favorevoli all’accumulo delle polveri sottili fino a domenica mattina, quando arriverà sulla regione un deciso peggioramento del meteo per la vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti e insistenti, in particolare sulle aree alpine, prealpine e di Alta Pianura con il rischio anche di rovesci e temporali.

Il marcato rinforzo dei venti sarà accompagnato da un generale calo delle temperature massime e delle concentrazioni di inquinanti. Torna finalmente la neve sulle Alpi, per lo più sopra i 1700 metri.