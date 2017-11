Lonardoni: \"Abbattere i ponti è necessario per la sicurezza\"

«La demolizione è stata chiesta a Ferrovienord per motivi di sicurezza. E’ come se all’interno di un’area dismessa ci fosse una ciminiera pericolante e il Comune ordinasse di abbatterla. Il Comune ha detto a Ferrovienord di intervenire e visto che la società era disponibile è stato predisposto l’intervento». Sabato mattina ospite della trasmissione “Dalla parte del cittadino” della radio comunitaria Radiorizzonti l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni ha fatto chiarezza sulla vicenda dell’abbattimento dei ponticelli di via Reina e via Don Monza.

L’operazione, stando alle dichiarazioni dell’esponente della Giunta, sarebbe stata dettata dalla volontà di sistemare la viabilità del quartiere e di rispondere alle richieste dei cittadini. Ed infatti Lonardoni ha continuato: «È stata una scelta legata alla necessità di rispondere ai problemi di via Doberdò, dove con la viabilità attuale passano troppe auto. Non potevamo risolvere questo problema senza aumentare il traffico sotto i ponticelli di via Reina e di via Don Monza. Ma su questo fronte un giorno si e uno no arrivano in comune lamentele di mamme del quartiere dirette alla scuola materna di via Monte Santo o all’elementare Ignoto Militi sulle difficoltà di passaggio sotto i ponti. Così si è iniziato a pensare all’abbattimento». In realtà l’operazione è stata bloccata lunedì dalla Soprintendenza.