Da Londra a Varese per amore della pizza

Gianni, il varesino, emigrato per 10 anni a Londra dove ha acquisito le proprie competenze e conoscenze di gestione nel campo della ristorazione. Gino, il napoletano (ma milanese d’adozione), che possiede un esperienza decennale in vari progetti di start up di pizzerie e ha una forte passione per la cucina della sua terra.

Sono questi gli ingredienti impastati con cura che hanno dato vita a Così Com’è, un nuovo locale nato nel pieno centro di Varese (via Cimarosa) grazie all’iniziativa di questi due giovani imprenditori del ramo della ristorazione.

Gianni Malnati ha dato l’impronta “locale”: è rientrato 3 anni fa in Italia, con il sogno in testa di aprire un suo ristorante nelle sue amati valli. E così è nato Così Com’è: «Il nostro ristorante è il valore di un piatto semplice ma preparato con amore e cura e servito con il sorriso – spiega -. Qui ci si sente sempre i benvenuti, lo staff sa come coccolarti e farti sentire a tuo agio. L’idea è proprio quella di una cucina ricercata ma senza troppe pretese, senza darsi delle arie. Non c’e’ bisogno di cercare di darsi un tono, quando c’è la qualità degli ingredienti e la passione per l’ospitalità. Sia io che il mio socio amiamo stare in mezzo alla gente: il calore, l’accoglienza sono una cosa che apprezzano tutti i clienti. Abbiamo più di 25 pizze preparate rigorosamente con impasto tradizionale napoletano (con anche una nuovissima opzione con farina integrale) e guarnite con ingredienti freschi di stagione. Abbiamo anche piatti per tutti i gusti, primi, carne, pesce e insalatone. Non mancano opzioni per vegani e vegetariani. I dolci sono preparati dallo loro chef e le birre sono rigorosamente a KM0 (una selezione delle amate Poretti). Abbiamo aperto in agosto, ma abbiamo in testa tante idee, nuovi impasti, eventi, un menù stagionale e serate con la musica».