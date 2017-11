pronto soccorso ospedale varese barellaia

Il centenario della rotta del regio esercito italiano a Caporetto nel corso dell’anno ha trovato ampio spazio su tutti i mezzi di comunicazione nazionali tanto che nella terza decade di ottobre, esatta ricorrenza dello storico sfascio militare, abbiamo visto storici e commentatori, molti di altissimo livello, addirittura proiettati verso l’italica rivincita di Vittorio Veneto, autunno del 1918.

Rivincita suggellata dal famoso proclama del generale Diaz.

Proprio quei giorni e il proclama hanno ispirato la telefonata fattami da un medico del Circolo a proposito di un comunicato affidato da vertici ospedalieri alla carta stampata locale.

Mi ha detto il prof: “Ha letto il comunicato? Alla fine pensavo di trovare “Firmato Diaz” tanto era un proclama ispirato a successi e valori di guerrieri realmente vittoriosi! E invece noi che lavoriamo in ospedale, i comitati che si sono presentati al sindaco e i cittadini tutti sappiamo bene che siamo ancora lontani dal traguardo di una sanità esemplare. Ma lei Vedani come ha reagito dopo la lettura del bollettino della vittoria della nostra sanità?”

Ho esitato a rispondere perché da sempre sono molto legato alla Grande Mamma, ma pensando che nulla vi fosse di irriverente in una esclamazione quasi affettuosa e anche abbastanza ricorrente in Lombardia, ho confidato al medico che mi sono rivisto in Renato Pozzetto quando, davanti a situazioni incredibili, si irrigidisce, strabuzza gli occhi e casca in avanti esclamando: ”Eh la Madonna!”.