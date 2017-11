L’orchestra del liceo Manzoni in concerto al teatro del Popolo

L’Orchestra del liceo Musicale Manzoni di Varese direttore Marcella Morellini presenta “Il Carnevale degli animali ed altro ancora…”

In collaborazione con Orchestra Filarmonica Europea Master Classes 2018 che si svolge al Teatro del Popolo Via Palestro 5 Gallarate, l’orchestra si esibirà il prossimo 17 novembre con inizio alle ore 21.

L’orchestra d’archi del “Manzoni” è uno dei numerosi gruppi orchestrali attivi all’interno del Liceo Musicale Statale “Alessandro Manzoni” di Varese, ed è formata da allievi e docenti dello stesso istituto. Oltre a partecipare ai concerti organizzati dalla scuola, questo gruppo ha realizzato diversi interessanti progetti, come la colonna sonora per lo spettacolo teatrale “Duna Nuda Unda” in collaborazione con il Liceo Artistico “Frattini” di Varese, lo spettacolo “Per non dimenticare” in occasione della giornata della memoria, l’evento “Due bambine nei lager” con Andra e Tatiana Bucci, organizzato dal dipartimento di Filosofia del l’Università dell’Insubria.

Programma

1^ Parte

L. MOZART Kindersinfonie

– Allegro

– Menuetto

– Finale

L.v. BEETHOVEN Romanza in fa op. 50 per violino e orchestra

solista Stefano Trotta

Intervallo

2^ Parte

C. SAINT-SAËNS Il Carnevale degli animali

“Grande fantasia zoologica”

– Introduzione e Marcia Reale del leone

– Galli e galline

– Emioni (animali veloci)

– Tartaruga

– L’elefante

– Canguri

– Acquario

– Animali dalle lunghe orecchie

– Il cucù dal profondo dei boschi

– Voliera

– Pianisti

– Fossili

– Il cigno

– Finale

