Lotta allo spaccio, tre episodi in poche ore

Intenso lavoro nei giorni scorsi per le volanti del Commissariato di via Ugo Foscolo a Busto Arsizio, tre dei quali hanno riguardato soggetti trovati in possesso di droga.

Nel primo la volante, spintasi a Marnate nei pressi di un tratto boschivo noto per l’attività di spaccio, ha sorpreso un nordafricano intento a confabulare con gli occupanti di un’autovettura ferma a bordo strada. I poliziotti hanno intimato allo straniero di fermarsi ma quello si è dato alla fuga nel fitto della vegetazione inseguito a piedi dagli agenti.

Approfittando del buio e dell’inaccessibilità dei luoghi lo spacciatore è riuscito a dileguarsi abbandonando un sacchetto con circa cinque grammi di cocaina. E’ andata peggio a un marocchino controllato con due connazionali su un’autovettura ferma in via XI febbraio a Busto Arsizio. Nel corso della perquisizione del mezzo sono saltate fuori tre dosi di cocaina e lo straniero è stato denunciato.

Stessa sorte è toccata a un albanese che, identificato in un bar di Busto, ha destato sospetti negli agenti che, dopo averne scoperto l’ubicazione, hanno esteso la perquisizione al suo domicilio. In casa vi erano quattro confezioni di marijuana per circa 20 grammi che sono costate la denuncia all’uomo e la segnalazione al Prefetto alla sua compagna.

L’ultimo intervento ha riguardato un’auto fermata in via Zappellini con a bordo quattro romeni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello e denunciato mentre per altri due, domiciliati nell’hinterland milanese, è stato avviato il procedimento per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Busto Arsizio.