Love Local Food: un sito, due amiche e centinaia di prodotti del territorio

Erika e Diana sono amiche fin dai tempi delle scuole superiori. Da sempre affascinate dall’idea di creare qualcosa di loro, nel 2015 danno vita a Love Local Food, uno shop online dedicato alle eccellenze alimentari delle province di Varese e Novara.

Il digitale le ha unite in questa bella avventura permettendo loro di coniugare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita privata e familiare.

Diana si occupa della piattaforma online, della pagina Facebook e cura i rapporti con i clienti tramite le mail mentre Erika mantiene i contatti con i fornitori e si dedica alla preparazione e all’imballaggio dei prodotti da spedire a mezzo corriere.

«Purtroppo non sempre ci è possibile lavorare insieme, ma grazie al digitale e ai mezzi che mette a disposizione siamo sempre in contatto». Una bella rivoluzione, per chi come loro, si divide tra famiglia e lavoro.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.