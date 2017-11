Luigo, “Per uscire dai casini simulo il mio funerale”

Luigo è nei guai: ha completamente dilapidato il patrimonio ereditato riuscendo anche ad accumulare dei debiti e vive con suo fratello, invasato di Yoga, in una casa oggetto di sfratto nel centro di Bologna.

L’amica Michela, l’unica che continua a dargli fiducia, non può fare a meno di aiutarlo nonostante la bizzarra fissazione di lui per improbabili sceneggiate in cui assume a pagamento false identità.

Messo alle strette da banche e agenzia delle entrate, dopo vari fallimenti di fuga, ha una grande intuizione: mettere in scena il proprio funerale.

Con la complicità del fratello e di Michela trova al mare il corpo esanime di un immigrato e lo porta a Bologna, ma al suo ritorno fa una scoperta che gli sconvolgerà i piani.

“Luigo” trailer from FiFilm on Vimeo.

Luigo è il terzo film di Stefano Usardi, prodotto dalla FiFilm production di Caterina Francavilla e uscito nel circuito delle sale indipendenti da novembre 2017.

La storia di un giovane adulto in cerca di una via d’uscita alla situazione grottesca in cui si è cacciato e che per certi versi tanto assomiglia – nel piccolo – a quella in cui versa il nostro paese….

Un racconto allegro e dissacrante delle nostre grandi sfide quotidiane: identità, debito, lavoro, relazioni e fantasiose quanto rocambolesche ricerche di vie di fuga.

LUIGO

Regia: Stefano Usardi

D.o.P: Luca F. M. Orlandi (A.I.C.)

Musiche: Sursumcorda

produzione Fifilm di Caterina Francavilla

Lunedì 4 Dicembre 2017 h.21,00,

regista presente in sala.