Luino celebra l’Unità nazionale e le Forze Armate

La solennità che celebra i Caduti di tutte le guerre e le Forze Armate, ma anche l’Unità Nazionale.

Sarà questo il senso della cerimonia in programma per domenica prossima, 5 novembre, a Luino.

Il programma prevede per le 10.15 il ritrovo presso il sagrato della chiesa Prepositurale dei SS Pietro e Paolo in piazza Papa Giovanni XXIII. Saranno presenti le autorità civili e militari cittadine, oltre ai parenti dei caduti e le associazioni combattentistiche e d’Arma.

Poi la messa, prevista per le 10.30, e a seguire il corteo per le vie cittadine, con posa delle corone ai Caduti. In caso di maltempo la cerimonia al termine della messa, continuerà presso il Palazzo comunale.