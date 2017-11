Luminarie anche in periferia, musica, mercatino e parcheggi gratis nel Natale di Busto

La città di Busto Arsizio sta per inaugurare il periodo natalizio con una serie di iniziative che non mancheranno di coinvolgere tutti i cittadini e i curiosi delle zone limitrofe (foto di Alessandra Sironi).

L’assessore per il marketing del territorio Paola Magugliani, nell’introdurre il programma delle iniziative di Natale ha sottolineato come “quest’anno abbiamo cercato di essere il più inclusivi possibile, rendendo la città di Busto Arsizio un polo accogliente”.

Tra le opere più inclusive: “le luminarie natalizie – continua l’assessore- sono state disposte con uniformità su tutto il territorio della città, anche i quartieri periferici, che prima gestivano autonomamente queste attività, sono stati coinvolti dal piano del comune e avranno le stesse luminarie che si potranno ammirare nel centro cittadino”.

Non mancherà di attirare i visitatori “il mercatino di natale allestito in piazza San Giovanni che sarà inaugurato il 1° dicembre alle 18.00, che avrà una serie di espositori diversificati tra di loro, e non mancheranno le novità come una grande boule de beige in centro alla piazza e i gadget della linea #ilbellodivivereabusto, che promuovono la nostra città e i cui proventi saranno reinvestiti in servizi per il cittadino”.

Il mercatino resterà a Busto dal 1° al 24 dicembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

La classica pista di pattinaggio quest’anno trova una nuova collocazione poiché “sarà allestita nella piazza della Residenza del Conte, di recente riqualificata, e sarà a disposizione di giovani e non fino al 14 gennaio”.

Non può esserci il Natale senza la musica: “abbiamo pensato a numerose iniziative per promuovere anche sotto l’aspetto artistico il Natale di busto, per questo il 14 dicembre alla basilica di San Giovanni si terrà il tradizionale concerto di Natale alle ore 20.45 tenuto per la prima volta dagli studenti del liceo artistico Candiani e del liceo musicale Bausch, i biglietti gratuiti si potranno ottenere dal 28 novembre recandosi alla sala riunioni del Comune, mentre per il 31 l’orchestra Microkosmos del maestro Fabio Gallazzi dirigerà il concerto di Capodanno”.

Sempre per restare in tema artistico musicale, Cesare Bonfiglio, direttore di Busto Musica ha promosso l’iniziativa “musica in strada, dove per le vie del centro ci saranno dei babbi natale che suoneranno le melodie classiche natalizie, inoltre per il primo dicembre ci sarà un concerto gospel in piazza San Giovanni in occasione dell’inaugurazione del mercatino mentre l’8 dicembre ci sarà un dj set all’interno del mercatino stesso”.

Tra le novità più interessanti, la proposta di uno street corner dedicato ai giovani, dove avranno la possibilità di esprimere il loro carattere artistico con giocolieria, musica e tanto altro, sono fissati tre appuntamenti previsti per il 3,10 e 17 dicembre dalle 16 alle 19 in via Cardinal Tosi.

L’assessore Magugliani, intervenendo su questo punto ha precisato che “la nostra idea è di rendere permanente e non temporaneo questo spazio dove i giovani possono avere la possibilità di liberare il proprio talento e la propria arte”.

Per quanto riguarda il tradizionale allestimento dei presepi, oltre ai classici di piazza Santa Maria a cura dell’associazione Amici di Alessandro Colombo e a quello di piazza San Giovanni ad opera degli alpini, la novità sarà rappresentata da due presepi viventi.

Il 19 dicembre alle 17.30 in piazza Santa Maria toccherà ai bambini della scuola primaria Chicca Gallazzi rappresentare la natività, “i bambini sono entusiasti di poter vivere questa esperienza così intensa e particolare” le parole della coordinatrice scolastica Paola Torni.

Per agevolare i cittadini che vorranno partecipare a tutte queste iniziative, il comune di Busto in accordo con Agesp spa, ha deciso di rendere gratuita, per tutto il mese di dicembre, la sosta nel parcheggio Landriani.

Per il programma completo e per ulteriori informazioni: www.bustoeventi.it.