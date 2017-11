L’uomo contemporaneo di Alex Pinna va in mostra a Varese

A due anni e mezzo dalla precedente, una nuova mostra personale vede Alex Pinna protagonista assoluto alla Galleria PUNTO SULL’ ARTE di Varese (Casbeno).

Galleria fotografica Alex Pinna, nuova mostra alla Galleria Punto sull'Arte 4 di 9

L’artista sarà presente all’inaugurazione dell’evento, nella serata di sabato 25 novembre, dalle ore 18 alle 21. L’artista delle silhouette e delle corde intrecciate presenta qui la sua ricerca più recente. L’uomo contemporaneo, con il suo carico di emozioni e angosce, è ancora una volta al centro della riflessione di Pinna, che ne ritrae l’animo nei moti del corpo. Ecco allora che pugili e ballerine, metafore diverse eppure vicine, con i loro movimenti leggeri nello spazio fanno di Knockout – questo il titolo della mostra – un racconto di lotte, sconfitte e ansie, ma anche di una rivincita ed uno slancio vitale sempre possibili: una mostra schietta, capace di colpire dritta in pancia e al cuore.

Nella vita come sul palcoscenico o su un ring – sembrano volerci dire queste figure all’apparenza fragili, eppure cariche di emotività e significato – non conta la potenza fisica, ma lo spessore emotivo.

In mostra, accanto a loro, anche una serie di nuovissimi lightbox. Al piano superiore della Galleria sarà come sempre possibile ammirare una selezione delle opere degli artisti italiani e stranieri con cui essa collabora costantemente da anni, tra i quali Annalù, Claudia Giraudo, Federico Infante, Matteo Massagrande, Jernej Forbici, Paolo Quaresima, Matteo Pugliese.

Inoltre, fino al 17 Dicembre la Galleria PUNTO SULL’ARTE sarà aperta anche tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19.

——————————————

Galleria PUNTO SULL’ARTE Viale Sant’Antonio, 59/61 Varese – Casbeno

Tel. 0332.320990

info@puntosullarte.it

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte

Sito internet: www.puntosullarte.it