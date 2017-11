Luvinate, via al taglio urgente delle piante di piazza Mazzorin. Priorità sicurezza

Questa mattina sono iniziati i lavori di pronta urgenza per il taglio di tutte le piante situate nella piazza di Via Mazzorin. Così ha deciso la Giunta di Luvinate convocata di prima mattina dal Sindaco Alessandro Boriani, che ha approvato la variazione di bilancio necessaria a sostenere l’intervento.

«Dopo lo schianto di una pianta avvenuto domenica notte, abbiamo voluto subito accertare lo stato di tenuta dei restanti pini, soprattutto per prevenire ogni possibile rischio ai cittadini. Anche per questo – sottolinea il Sindaco Boriani – in via precauzionale mercoledì scorso avevo già ordinato la chiusura dell’adiacente via Panera oltre che della piazza».

L’indicazione del perito agronomo è stata precisa: presenza di carie del legno nella zona del colletto e dell’apparato radicale con alto rischio di cedimento.

«Da qui la scelta volta ad assicurare la pubblica incolumità. Ogni pianta che cade è un dolore, soprattutto visto quanto accaduto nei nostri boschi con il drammatico incendio dei giorni scorsi. Ovviamente appena le risorse lo permetteranno, procederemo con la ripiantumazione di nuove essenze, più adatte ed appropriate al nuovo contesto».