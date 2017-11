Magico Natale nel Bosco del parco del Ticino

Un’esperienza unica in un luogo magico che vi catapulterà nella vera atmosfera natalizia tra querce e pini secolari.

Siamo ad Arsago Seprio nel bel mezzo del Parco Ticino, riserva della biosfera Unesco, in un’antica cascina rimasta intatta fino ai giorni nostri: qui Babbo Natale vi aspetta con i suoi piccoli Elfi. Potrete lasciare la vostra letterina presso l’ufficio postale ricavato nella storica Cappelletta, visitare il villaggio con i mercatini e assaggiare i prodotti gastronomici della tradizione locale. Luci, profumi e musiche vi accompagneranno in un clima natalizio senza paragoni.

È con queste premesse che per il quarto anno consecutivo torna il “Magico Natale nel Bosco” che attira ormai visitatori da tutta la provincia e oltre.

L’appuntamento è sabato 2 dicembre alle 18.00 per l’inaugurazione davanti al ponticello che divide il paese dal bosco; sarà infatti a quell’ora che la strada verrà illuminata fino alla location con un gioco di luci particolare allestito dalla Proloco arsaghese, anche quest’anno organizzatrice del Natale arsaghese. Durante la serata i visitatori del villaggio potranno assaporare i piatti della tradizione locale costituiti da polenta e brugitt di diverse qualità, riscaldarsi al fuoco degli ormai tradizionali tronchi-stufa in stile finlandese ma anche ballare con gli Elfi al ritmo della musica popolare dei Cann, Cord e Pell fino alle 23.00; naturalmente sarà presente Babbo Natale che alloggerà per due giorni nell’antica tenuta di Via Lazzaretto. All’interno della pineta e nel prato sovrastato da una grande quercia, i bambini potranno inoltre visitare il laboratorio degli Elfi, provare la slitta di Babbo Natale e stupirsi con particolari attività a loro dedicate; la domenica (3 dicembre) dalle 10.00 si potrà inoltre visitare l’immancabile mercatino e vivere nel villaggio fino alle 18.30.

Visto il successo degli anni scorsi anche per il 2017 la Proloco ha voluto riproporre questo evento ormai diventato appuntamento fisso per gli amanti dell’atmosfera natalizia. In particolare quest’anno la collaborazione si è allargata all’attivissimo Comitato Genitori di Arsago che entra a pieno titolo tra gli organizzatori con una gran bella squadra di persone volenterose e all’associazione “Quelli del 63”, una delle associazioni culturali più attive in provincia di Varese che sa interpretare ogni progetto in modo innovativo e originale entusiasmando ogni volta i numerosi visitatori che affollano i loro eventi.

Non mancheranno il Corpo Musicale arsaghese con le loro musiche natalizie, i Volontari antincendio del Parco Ticino che vigileranno sull’evento nonché le varie associazioni che esporranno e proporranno le loro attività all’interno del villaggio. Gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale che patrocinerà la manifestazione e in parte la sosterrà economicamente ma anche a tutti i funzionari comunali per la collaborazione indispensabile soprattutto alla luce delle nuove normative.

“ Siamo orgogliosi di riuscire a proporre un evento di questo tipo che valorizza il nostro paese e che riesce ad attirare centinaia di visitatori da tutta la provincia. Un particolare ringraziamento lo vogliamo dedicare alla famiglia Filippini e alla signora Lidia che ogni hanno ospitano questa manifestazione nella loro tenuta dimostrandoci sempre tanta disponibilità, calore e affetto”. Idea e organizzazione

PRO LOCO DI ARSAGO SEPRIO

in collaborazione con COMITATO GENITORI DI ARSAGO SEPRIO ASSOCIAZIONE QUELLI DEL 63 DI SOMMA LOMBARDO PATROCINIO COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

PROGRAMMA

SABATO 2 DICEMBRE Dalle ore 18.00 alle 23.00 ——————————- INAUGURAZIONE VILLAGGIO Accensione delle luci – Arrivo di Babbo Natale AREA RISTORO Piatti tipici della tradizione MUSICA e BALLI POPOLARI

DOMENICA 3 DICEMBRE Dalle ore 10.00 alle 18.30 ——————————- VISITE AL VILLAGGIO Casa di Babbo Natale e mercatino Laboratorio degli Elfi

Intrattenimenti per i bimbi AREA RISTORO TRENINO “ARSAGO EXPRESS

STAZIONE al Parco Pissina TENDONE RISCALDATO