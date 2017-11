Malagò incorona Sesto Comune dello sport

Foto varie

Lunedì 30 ottobre presso la sala d’onore del Coni a Roma i delegati di Sesto Calende Simone Pintori (Consigliere Comunale Delegato allo Sport) Danila De Candido (Consigliere Comunale Delegato ai Bandi) Andrea Scandola (Rappresentante della Pro Sesto) Daniele Vanoli (Presidente della Consulta Sportiva) e Valentina Lignate (Funzinario Comunale ai Servizi Sociali), hanno ricevuto dalle mani del presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò e di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli il titolo di Comune europeo dello sport per l’anno 2019.

La cerimonia si è svolta in un luogo sacro per lo sport italiano, pieno di storia e di valori, dove oltre che essere premiate le Città, Comunità e i Comuni degli anni 2017, 2018 e 2019, sono stati riconosciuti importanti meriti sportivi e premiate le prime 3 Città classificate al primo Swimming Championship Of European Sport Cities svoltosi a Pesaro lo scorso Luglio, dove il nostro Team Insubrika è arrivato quarto ad un soffio dal podio.

“Ritirare il premio per la nostra Sesto Calende, in un posto così importante, è un pieno di energia ed emozione” commenta Pintori “e non posso che ringraziare un nostro vero amico come l’On. Alberto Cirio che ha sempre creduto in noi sostenendoci in ogni passaggio e la Commissione ACES che ha compreso il vero valore dello Sport Sestese”.

“Va però ricordato che senza l’appoggio delle Società Sportive, della Pro Loco e della Consulta Sportiva oltre che del Sindaco e di tutta l’Amministrazione e dei nostri Volontari che chiamiamo simpaticamente – Pazzi Visionari -, non sarebbe stato possibile partecipare a questa giornata” dichiarano all’uninsono i due Consiglieri Comunali che hanno seguito tutto il progetto.

La cerimonia è stata anche l’occasione per rimarcare ad un altro risultato come l’ottenimento del corso Liceo Scienitifico ad indirizzo Sportivo dall’anno 2’018/2019 presso l’Istituto Superiore Dalla Chiesa. Insomma Sesto Calende un vero concentrato di Sport con tanto lavoro da fare.