A Malnate arriva il corso di lettura ad alta voce con Betty Colombo

Da giovedì 9 novembre, il comune di Malnate proporrà un corso di lettura ad alta voce tenuto dall’attrice Betty Colombo di Arteatro.

Il corso è aperto e si propone a tutti coloro che amano leggere e hanno il desiderio di imparare a farlo con disinvoltura davanti a un pubblico (che sia un parente o un’intera platea).

Il corso si articola in quattro corsi da due ore e mezza ciascuno e si pone l’obiettivo di far acquisire un bagaglio di conoscenze efficaci per poter imparare a leggere in modo espressivo e coinvolgente, stabilendo anche un contatto con chi ascolta.

Leggere ad alta voce ai bambini aiuta a stabilire un rapporto di sintonia attraverso le pagine dei libri e che permette di rafforzare così il loro legame affettivo.

Il corso, che è legato al progetto di sostegno alla genitorialità promosso dall’associazione “Città dei bambini” di Malnate, è gratuito e a numero chiuso con un massimo di 22 partecipanti.

Per informazioni e per chi volesse iscriversi, è necessario rivolgersi alla biblioteca di Malnate o chiamare il numero 0332427729 meglio orari di apertura al pubblico oppure contattando biblioteca@comune.malnate.va. it