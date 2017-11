A Malnate la Tari applicata in modo corretto

Con riferimento a quanto di recente comunicato dai media in ordine alle modalità di calcolo della Tariffa Rifiuti (Interrogazione – Camera dei Deputati – 18 ottobre 2017 5-10764- Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti –TARI-), l’Amministrazione comunica ai propri concittadini che nel Comune di Malnate la tariffa è stata calcolata correttamente, e che pertanto non si configurano i presupposti di errore emersi con l’interrogazione medesima.

Grazie all’attuale sistema di calcolo infatti, i Piani Tariffari approvati a Malnate per la TARI degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, prevedevano che la quota variabile della Tariffa fosse commisurata SOLO al numero di sacchi conferiti, secondo il principio “paghi quanto butti”, e quindi in ragione della quantità di rifiuto effettivamente conferito.

Tale principio, introdotto dalla Giunta Astuti a partire dal 2012, ha consentito a Malnate non solo di essere tra i primi Comuni d’Italia ad abbandonare il vecchio sistema di calcolo, applicandone uno più equo e corretto, ma di ottenere nell’ultimo quinquennio un risparmio medio per i propri concittadini pari a circa il 15-20%; ciò assume ancor più valenza considerando il fatto che nella gran parte dei Comuni d’Italia, dall’introduzione della TARI in avanti, si è registrato un aumento delle tariffe del 20-22%.