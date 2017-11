Malore a bordo e cancellazioni, mattina di disagi sulla Gallarate-Milano

Mattina di ritardi e cancellazioni sulla Gallarate-Milano. Coinvolti in particolare i treni della linea Varese-Milano, ma in generale si sono acciumulati ritardi intorno ai 10-15 minuti nella fascia di maggior carico pendolare (7-8).

Un primo problema si è presentato di prima mattian Il treno 23011 in partenza da Varese alle 6:13 è stato bloccato per oltre venti minuti a Rho, a partire dalle 7 e un quarto, per l’intervento del 118 a bordo treno, per soccorrere una donna di 51 anni vittima di un malore. Il treno ha accumulato circa mezz’ora di ritardo al momento del passaggio nel Passante.

Il treno passante 23004 (arrivo a Varese alle 7:47) e il corrispondente 23019 (in partenza da Varese alle 8:13) sono stati cancellati “per un inconveniente tecnico che si è verificato al momento della partenza, non risolvibile in tempi brevi”.

Il treno diretto successivo, il 5309 (Varese 8:36) effettua invece le fermate straordinarie di Legnano, Canegrate e Parabiago.