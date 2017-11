Malore nei boschi, muore boscaiolo

Foto varie

Un uomo di 62 anni è deceduto oggi, 6 novembre, al pronto soccorso dell’ospedale di Angera a seguito di un malore nei boschi.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto anche se l’allarme è scattato verso l’ora di pranzo in una località boschiva nella zona di via Bruschera.

Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco e unità del CNSAS, oltre ad un elisoccorso dell’ospedale di Como e due ambulanze, una delle quali ha ricoverato il 62 enne in codice rosso all’ospedale di Angera.

Dopo l’arrivo in pronto soccorso, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare.