Malpensa e Valcuvia, la risalita prosegue

Sesto turno di campionato nel girone lombardo-piemontese della C2 di rugby e giornata ricca di soddisfazioni per le nostre squadre, a partire dal Malpensa che sembra la più attrezzata per le zone alte della classifica. Prima di tutto però un focus sugli Unni che dopo un avvio difficile stanno risalendo la graduatoria.

Gattico – Valcuvia 5-19



(di Matteo Liorre) Vittoria anche a Gattico, per gli Unni che hanno incamerato il quarto successo stagionale. A farne le spese sono stati i padroni di casa, allenati da Giorgio Moro, dopo una sfida molto più equilibrata di ciò che il risultato finale potrebbe suggerire.

Su un campo allentato dalla pioggia battente, gli uomini di Enzo Fiorino hanno avuto la meglio sfruttando appieno gli errori commessi dai piemontesi. Valcuvia in vantaggio già nei primi minuti (0-6) con due piazzati segnati al 3′ e al 10′ da capitan Rossi. Cinque minuti dopo, il Gattico si è portato a una sola lunghezza segnando una meta in rolling maul, poi Marco Creola ha fallito la defilata trasformazione che avrebbe potuto portare in vantaggio i padroni di casa. Il Valcuvia al 28′ ha marcato una punizione con Rossi e allo scadere della prima frazione (chiusa 5-16) una meta con Padula, trasformata da Rossi.

Nella ripresa ci sono state tante occasioni per parte, ma non sono state sfruttate, eccetto un calcio piazzato messo a segno dal solito Rossi che tornato a giocare apertura, è stato fra i migliori in campo.

Domenica 12 a Cassano Valcuvia contro il Tradate, sarà l’occasione per festeggiare il decimo compleanno degli Unni che cade il 9 novembre. La società fondata dal prof Cecco Lenotti che con i suoi alunni, ha portato il rugby nella zona dall’alto Verbano.

Valcuvia: Frattini, Pierobom, Biondolillo, Battaglieri, Marinoni, A. Rossi, Padula, Magistrali, Badi, Olivieri, Alberici, Tettamanzi, Di Muro, Perdoncin, Renzi. Ne: Rizzo. All. Fiorino.

LE ALTRE

Vittoria come detto per il Malpensa nel big match del sesto turno: le Fenici hanno superato 20-15 in trasferta il Verbania con mete di Casnaghi, Cassia e Contarato. Il successo in terra piemontese permette ai gallaratesi di appaiare il Como (che ha riposato) e lo stesso Verbania a quota 20, in testa alla classifica.

Successo netto anche per l’Amatori Tradate che domina i Saints di Abbiategrasso in un match che si preannunciava più equilibrato, classifica alla mano. Muccaleoni implacabili, invece: 45-6.

Termina invece con un largo punteggio a favore dei Rosafanti il derby della settimana: i cassanesi hanno affrontato i Diavoli Rossi Varese, il XV composto da giovani profughi, vincendo per 58-0.