Da Malpensa un accesso più agevole agli Usa

Accesso più facile agli Usa, con la possibilità di fare già a Malpensa la “preclearence”, la procedura di registrazione all’ingresso negli Stati Uniti. Il progetto è stato avviato nel 2016 e oggi l’impegno è stato ribadito dal console Usa a Milano Elizabeth Lee Martinez.

«Il console – spiega Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia – mi ha confermato che l’aeroporto di Malpensa e’ stato scelto dagli Usa per effettuare il ‘preclearance’ prima della partenza, cioe’ i controlli sui passeggeri verranno effettuati direttamente nel nostro scalo e una volta atterrati negli Stati Uniti si potranno evitare code e verifiche. Il tavolo di lavoro e’ gia’ stato avviato e una volta introdotta questa possibilita’, Malpensa sara’ ancora più’ attrattiva per i voli, soprattutto quelli ‘business’, da tutta Europa». Malpensa era tra gli undici scali fuori dagli Usa selezionati per questo tipo d’intervento nel novembre del 2016 dal dipartimento della sicurezza interna.

Lee Martinez è stata ricevuta oggi a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e dal vice-presidente, Fabrizio Sala, – hanno ricevuto oggi a Palazzo Lombardia. L’incontro «cordiale» è stato anche occasione per approfondire insieme «l’intenzione di dare vita a una serie di iniziative comuni, a partire dalle prospettive di collaborazione sul ‘World Manufacturing Forum’ che ospiteremo qui in Lombardia a partire dall’anno prossimo».