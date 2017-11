Maltempo, chiuso il parco Tinella e il parcheggio di Via Mazzorin

luvinate area verde comunale

A seguito del maltempo e del forte vento che ha colpito Luvinate nella notte, il Sindaco, dopo un sopralluogo con l’Ufficio Tecnico, ha deciso la chiusura del Parco del Tinella; l’Ufficio Tecnico ha altresì predisposto la chiusura temporanea del parcheggio di Via Mazzorin. Le ordinanze sono state pubblicate sull’Albo on Line del Comune.

«L’ordinanza di chiusura del Parco del Tinella si è resa necessaria in via preventiva. Vogliamo ora verificare lo stato delle piante, la loro stabilità e tenuta statica; questo – sottolinea Alessandro Boriani- ai fini della sicurezza dei cittadini che è l’assoluta priorità. Si è già in contatto con gli uffici del Parco Campo dei Fiori per l’avvio di un primo monitoraggio. A seguito invece della caduta del pino su una delle autovetture situate al parcheggio di via Mazzorin, si rende necessario il ripristino dell’area compromessa, vietandone per il momento l’uso. Ringraziamo i cittadini per la pazienza e l’attenzione che dedicheranno anche a queste nuove circostanze».