Maltrattava la madre, intervengono i carabinieri

Maltrattava la madre: la insultava, la costringeva ad alzarsi in piena notte per cucinare, le chiedeva soldi e lei non poteva usare il telefono o guardare la tv. Insomma, una vita di violenze che la donna sopportava in silenzio da quasi tre anni.

Oggi, venerdì 24 novembre, i carabinieri della stazione di Caronno Pertusella hanno messo fine a questa serie di vessazioni. Nel primo pomeriggio, dopo giorni di indagini, hanno applicato una misura di sicurezza emessa dal GIP di Busto Arsizio su richiesta di quella Procura, nei confronti di un 54enne del luogo.

La condotta dell’uomo è emersa attraverso una serie di attività eseguite dalla Procura di Busto Arsizio e dai carabinieri della Stazione di Caronno Pertusella.

Tutto è partito da una segnalazione fatta da un conoscente della donna ai militari: i militari hanno ascoltato alcuni testimoni e hanno chiesto perizie mediche sullo stato mentale dell’uomo. E proprio queste, disposte dalla Procura, hanno mostrato un quadro di pericolosità sociale tale da indurre l’autorità giudiziaria ad emettere la misura di sicurezza, imponendo l’obbligo di ricovero presso struttura idonea del 54enne, nonché la libertà vigilata.

Oggi i carabinieri hanno eseguito il provvedimento, liberando la povera anziana dall’incubo in cui da tre anni viveva in silenzio.