Mangiate cioccolata e fate due passi in città

Un fine settimana con il sole e temperature di stagione. Copritevi bene e uscite, le iniziative a cui partecipare sono tante. Eccole:

Meteo – Sarà un weekend con temperature non alte ma cielo sereno. Queste le previsioni secondo il Centro Geofisico Prealpino, sabato soleggiato e domenica soleggiato con passaggi nuvolosi. – Il Meteo

INCONTRI



Varese – Torneranno i fiori. È l’evento organizzato la prossima domenica 12 novembre dalle 10.00 alle 17.00, al Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese per raccogliere fondi a favore del Campo dei Fiori. Per tutta la giornata (fino alle 17.00) al parco Villaggio Cagnola si terranno apertura straordinaria del parco avventura, visite guidate, passeggiate, laboratori per adulti e bambini, attività sportive, giochi per i nostri amici animali e molto altro ancora. Inoltre ci saranno stand gastronomici e punti ristoro. – Tutto il programma

Varese – La 28esima edizione della Festa di San Martino si preannuncia all’insegna della solidarietà e della famiglia. Sabato 11 e domenica 12 novembre la via del centro storico varesino si vestirà a festa per le tante iniziative organizzate dal comitato, con il supporto dei commercianti, ma anche di tante associazioni e aziende che hanno dato un aiuto. – Tutto il programma

Varese – Al Battistero di Velate in Varese questo sabato 11 novembre alle ore 18.30 inaugurazione della mostra di Celeste Solari intitolata “Resilienza. Sostantivo femminile”. Ad accompagnare il vernissage sabato 11 ore 18.30 sarà il raffinato duo “Poeticanti”, Paolo Provasi (canto, ukulele e chitarra) e Roberta Turconi (attrice, voce recitante e canto).- Tutto il programma

Varese – Un pranzo per ricordare Abraham e aiutare la popolazione di Wellele, piccolo villaggio in Etiopia, paese d’origine del ragazzo adottato da tutta Varese e morto nel 2011. L’appuntamento è domenica 12 novembre alle 12 all’oratorio di Casbeno in via Ariberto da Intimiano a Varese. – Tutto il programma

Varese – Tradizionale appuntamento con le “Bande in Concerto”, che quest’anno si esibiranno in un grande spettacolo di musica e solidarietà domenica prossima, 12 novembre, al Pala2A di via Manin a Varese. – Tutto il programma

Varese – “L’eco bonus fiscale per il verde: un aiuto concreto alla conservazione e cura dei nostri giardini”. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico in programma per sabato 11 novembre, alle 10.00, nel Salone Estense. – Tutto il programma

Varese – Il Natale 2017 di Agricola sarà di incanto, con un allestimento che permetterà a tutti di immergersi e vivere le emozioni della festa più attesa dell’anno, a 360 gradi. Da questo fine settimana si potranno trovare idee e spunti per il Natale ma anche laboratori per bambini, incontri e tanto altro. Sabato e domenica la grande inaugurazione – Tutto il programma

Varese – Viaggio nel paese di Natale con Nicora Garden. Nel garden center di via Carnia a Varese, migliaia di addobbi per l’albero di Natale, la casa e il giardino, accessori per il presepe e le più belle ghirlande luminose. Non mancherà uno spazio dedicato alle appassionate del fai-da-te. Dalle 11 – Tutto il programma

Varese – Manifestazione aperta a tutti i 4X4: fuoristrada, suv e quad nell’ “Off road park” più grande della provincia di Varese, la Fattoria Valleluna. Si raccoglieranno fondi per sostenere l’associazione TINCONTRO di Varese per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Filippo del Ponte. Percorsi con diversi livelli di difficoltà: dal più semplice alle varianti riservate ai veicoli dotati di verricello e Roll-bar. – Tutto il programma

Malnate – Domenica 12 novembre, dalle 7 alle 20, in via Pastore a Malnate, sarà protagonista l’eccellenza de “Il Mercatino da Forte dei Marmi”. Una giornata dedicata a tutti gli appassionati di shopping, con quel mix di glamour e simpatia che contraddistingue questa storica realtà versiliese. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Per l’intera giornata, domenica 12 novembre dalle 10 fino alle 20, Teatro Periferico organizza iniziative a ingresso libero presso il teatro comunale di Cassano Valcuvia per presentare gli esiti di tutti i laboratori del primo biennio del progetto Limes confini che s’incontrano. Si tratta di una grande kermesse adatta a grandi piccini con mostre, esposizioni, video, performances, letture e mini spettacoli. – Tutto il programma

Inarzo – Domenica 12 novembre, dalle 10 alle 18 a Inarzo, siete tutti invitati alla 7^ Festa del Cioccolato. Le bancarelle della Festa occuperanno le vie del Centro storico: alcune saranno incentrate sul tema del cioccolato, tante “leccornie e ghiottonerie” tra cui: gnocchi al cacao, birre al cioccolato, cioccolata calda, crêpes al cioccolato, torte, pralineria e barrette assortite, cremini al taglio, soufflé, draggées e torroni al cioccolato e …Non mancheranno giochi per i più piccoli – Tutto il programma

Marchirolo – Si terrà nel weekend dal 10 al 12 novembre DiVino Calice, la tre giorni di festa per San Martino a Marchirolo. Il programma parte da venerdì 10, alle 17 con un incontro con bambini, cena e spettacolo teatrale. Sabato appuntamento alla chiesa e tradizionale fiaccolata, domenica giornata di festa nel centro storico tra buon cibo e bancarelle. – Tutto il programma

Induno Olona – Il “Mercato della Terra del Piambello” torna con l’appuntamento di sabato 11 novembre. Dalle 9 alle 14, nel piazzale del rione San Cassano su via Jamoretti saranno presenti molti produttori locali – Tutto il programma

Gornate Olona – L’Estate di San Martino si festeggia al Monastero di Torba. Domenica 12 novembre 2017, dalle ore 14.30, sarà possibile partecipare a una degustazione di vini accompagnata da una castagnata e, per tutto il pomeriggio, saranno previste visite guidate con approfondimenti sulla figura del santo guerriero per antonomasia, San Martino, celebrato l’11 novembre. E non solo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dal 13 al 15 novembre, infatti, il polo fieristico bustocco avrà nuovamente l’onore di ospitare Amma (abbreviazione di Mata Amritanandamayi), leader umanitaria conosciuta in tutto il mondo e fondatrice dell’organizzazione Embracing the world (abbracciamo il mondo) e considerata in India un Mahatma (grande anima, stesso nome attribuito a Gandhi). – Tutto il programma

Como – L’edilizia di qualità sostenibile in Lombardia è al centro della seconda edizione di ComoCasaClima powered by Klimahouse, manifestazione fieristica dedicata al risanamento e all’efficienza energetica, dal 10 al 12 novembre a Lario Fiere. – Tutto il programma

Bielmonte – Occasione unica quella offerta dalla Fondazione Zegna che il 12 novembre, in occasione della Settimana della Cultura di Impresa aprirà al pubblico il suo imponente archivio storico, dal 2007 ospitato a Casa Zegna, scoprendone in via del tutto eccezionale anche il cuore. – Tutto il programma

LIBRI

Varese – Venerdì 10 novembre, alle 18 appuntamento alla libreria Ubik con Raul Montanari. Sabato non ci sarà l’incontro Paolo Cognetti, al contrario di quanto previsto. – Tutto il programma

Varese – Doppio appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Varese. Venerdì 10 novembre alle 18 incontro con Giuseppe Vigliotti e Giovanni Colombo per la presentazione del volume “ Disegnare il volto. Anatomia espressioni, emozioni e sentimenti ” Ikon Edizioni – Conversa con gli autori Francesco Raimondi. Domenica 12 Novembre ore 10:30 conferenza “Io chi sono? Idee e Strumenti per una Vita Reale”, letture con commento tratte dai testi di G.I.Gurdjieff. – Tutto il programma

ESCURSIONI E SPORT

Curiglia con Monteviasco – Domenica 12 novembre in occasione della tradizionale Festa di S. Martino che si svolge ogni anno a Monteviasco il CAI Luino propone una escursione percorrendo un fantastico itinerario che percorre tutta la Viaschiana partendo da Curiglia per arrivare a Monteviasco. Passeggiata molto

suggestiva tra faggete dai colori autunnali, antichi alpeggi e scorci sul selvaggio torrente Viaschina. – Tutto il programma

Cunardo – Lo Sci club di Cunardo presenta domenica 12 novembre Pork and Run presso la Baita del Fondista di Cunardo. Si tratta di una costa podistica da 2,5 kg a 8 km per adulti e Duathlon dei bimbi con corsa di 2,5 km e gimkana con partenza alle 9.30 e iscrizione di 3 euro. La corsa è indicata per bimbi e ragazzi da 5 a 15 anni.

Busto Arsizio – Domenica 12 novembre, a Busto Arsizio “domenica ecologica” e “26^ maratonina città di Busto Arsizio”. Attenzione blocco totale del traffico dalle 9 alle 13. – Tutto il programma

BAMBINI



Varese – Sabato 11 novembre, alle 11, per il ciclo di laboratori Ceramisti si diventa, organizzati al Museo della Ceramica di Cerro di Laveno (MIDeC), viene proposto del terzo incontro del 2017 “In forma d’ Arte”. Percorso di laboratori sulle tecniche della ceramica ispirati da alcuni grandi artisti del ‘900. Sarah Dalla Costa ci insegnerà “Come Kandisky” – Giochiamo con le forme geometriche per realizzare una scultura.

Gallarate – Domenica 12 novembre dalle 15.00 alle 17.00 al Museo MA*GA Pingu’s presenta:“Pingu goes to the museum”. Cosa accade quando l’inglese incontra le arti visive? Un’esperienza magica per bambini da 3 a 12 anni e le loro famiglie: storytelling in lingua, laboratori artistici e creativi con il dipartimento educativo del Museo e le insegnanti di inglese dei centri Pingu’s English di Gallarate, Varese e Busto Arsizio – Tutto il programma

TEATRO

Cazzago Brabbia – In scena “La fatica di essere donna”. Molti gli attori in scena a rappresentare un evento realmente accaduto: un processo d’adulterio nella Luino del 1900. Appuntamento sabato 11 novembre, alle 21, nel salone dell’oratorio di Cazzago Brabbia torna lo spettacolo di Rosella Orsenigo. – Tutto il programma

Malnate – Tornano in scena i ragazzi dell’associazione “La Finestra” con il musical “Piiiocchio con la Pi!”, sabato 11 novembre alle 21.00, al Teatro dell’Oratorio maschile di Malnate, in via San Francesco. – Tutto il programma

Castellanza – Al via la quinta stagione della rassegna teatrale per i soci tesserati del Teatro della Corte al 10 di via Ticino 10. Si parte sabato 11 novembre alle ore 21 con lo spettacolo di Christian Di Domenico, “Nel mare ci sono i coccodrilli”, questo il titolo dello spettacolo, è tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda – Tutto il programma

MUSICA



Varese- Ricco fine settimana alle Cantine Coopuf di Varese. Venerdì appuntamento alle 18 e 30 con “Poesia&Musica in Cantina” con il poeta Davide Rondoni e poesie in musica con la cantautrice Denise Misseri. Alle 21 e 15 si continua con Lo Greco Bros Tripleheads. Sabato 11 novembre invece, l’appuntamento è alle 22 con i Belize mentre il 12 novembre alle 18 e 30 si conclude con l’Aperitivo con lo Psicologo. – Tutto il programma

Albizzate – Sabato 11 novembre live di Daniele Isola, il cantante presenta i brani del suo ultimo album “Animali Domestici”. Locale aperto tutto il fine settimana, ingresso libero.

Cocquio Trevisago – Una serata in programma sabato 11 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro SOMS di Cocquio (frazione di Caldana), che vedrà come protagonista il noto comico di Zelig Daniele Raco in un’opera da lui scritta e interpretata dal titolo “La Gallina”. – Tutto il programma

Besozzo – Domenica 12 Novembre alle ore 17.30, presso la Sala del Gonfalone Comune di Besozzo, in scena il Duo Fisarmonica e Violino “Contrasti” per l’Anteprima prova generale a porte aperte.

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin venerdì il rap nuovamente farcito di letteratura degli Eell Shous, sabato con il rock di Wemen e Long Gone, mentre domenica ci sarà la proiezione del western contemporaneo “Hell or high water”. L’ingresso è gratuito per i soci ARCI lungo tutto il weekend. – Tutto il programma

Gallarate – Il Circolo Culturale Gallaratese ricorda il fondatore Stefano Guarnieri con un concerto che si terrà sabato 11 novembre al Teatro del Popolo di Gallarate.

L’evento porterà sul palco la Twenties’ Tunes Traditional Band, che proporrà musica Diexieland, “dal primo Jazz di New Orleans all’era dello swing”. – Tutto il programma

Legnano – Da Torino all’Olimpo della scena dance mondiale, gli Eiffel 65 si esibiranno in concerto sabato 11 novembre al Land of Freedom di Legnano. – Tutto il programma

CINEMA

