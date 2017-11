Mara, la parrucchiera che ha l’X Factor

Mara Bertoletti x factor cunardo

L’hair stylist Mara Bertoletti, titolare del Salone Acconciature Mara (Cunardo) partner del gruppo Mitù è fra le protagoniste del backstage dell’edizione italiana 2017 di X Factor, il talent show più cool del momento prodotto da FremantleMedia, trasmesso in diretta ogni giovedì sera su SkyUno.

In collaborazione con la direzione artistica di X Factor 2017, lavora dietro le quinte della trasmissione sul look da popstar delle 12 voci in gara. Un’opportunità unica, con un solo obiettivo: creare look personalizzati, attuali e trendy grazie a scelte di styling studiate al meglio per esprimere la personalità di ciascuno dei concorrenti.

«L’esperienza a X Factor è davvero unica – ha dichiarato Mara Bertoletti -. Mi ha dato la possibilità di essere coinvolta in prima persona nella creazione di nuovi look per le popstar di domani e collaborare con la direzione artistica del programma, dei veri guru nel mondo dello spettacolo».