Maratonina e domenica ecologica, tutte le vie interessate

Il comune di Busto Arsizio ha istituito, in occasione dell’iniziativa “domenica ecologica”, e in concomitanza dell’evento “26^ maratonina città di Busto Arsizio”, per il 12 novembre il blocco totale del traffico dalle 9 alle 13..

La sospensione della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, al transito dei partecipanti, lungo i tratti di strada interessati dalla competizione sportiva denominata 26^ Maratonina Città di Busto Arsizio, il giorno 12 novembre 2017 nella fascia oraria dalle 9,00 alle 13,00, e più precisamente nelle seguenti vie, viali e piazze: Cadorna (da Alberto da Giussano a Virgilio), Virgilio (da Cadorna a Tripoli), Tripoli, Boccaccio (da Tripoli a Cavalcanti), Cavalcanti (da Boccaccio a Burattana), Burattana (da Cavalcanti a Canton Santo), Canton Santo (da Burattana a Madonna del Monte), Madonna del Monte (da Canton Santo a Magenta), Fratelli di Dio (da Magenta a San Carlo), San Carlo (da Fratelli di Dio a Domodossola), Domodossola (da San Carlo a Liguria), Liguria (da Domodossola a Poma), Poma (da Liguria a San Carlo), San Carlo (da Poma a F.lli di Dio), F.lli di Dio (da San Carlo a F.lli di Dio), Madonna del Monte ( da F.lli di Dio a Canton Santo), Canton Santo (da Madonna del Monte a Burattana), Burattana ( da Canton Santo a Baraggioli), Baraggioli (da Burattana a Bernardino da Busto), Bernardino da Busto ( da Baraggioli a Milazzo), Milazzo (da Bernardino da Busto a Ferrucci), Ferrucci ( da Milazzo a Barsanti), Barsanti, Foscolo, Bienate (da Liguria a Del Lavoro), Del Lavoro (da Bienate a Tosi), Tosi (da Del Lavoro a Ferrario), Ferrario (da Tosi a Massari Marzoli), Tibet (da Massari Marzoli a B. Powel), B. Powell (da Tibet a Massari Marzoli), Massari Marzoli (da B. Powel a Piombina), Piombina (da Massari Marzoli a A. Tosi), A. Tosi (da Piombina a pista di Atletica), Tosi (da Pista di atletica a Piombina), Piombina (da A. Tosi a cavalcavia Monte Grappa), Deledda (da cavalcavia Monte Grappa a piazza Rotonda), piazza Rotonda, Magenta (da piazza Rotonda a Espinasse), Espinasse (da Magenta a Vespucci), Vespucci (da Espinasse a Palestro), Palestro (da Vespucci a Montello), Montello (da Palestro a Italia), Italia (da Montello a Rossini), Rossini (da Italia a De Pretis), De Pretis (da Rossini a Sella), Minghetti (da Sella a Stelvio), Stelvio (da Minghetti a Italia), San Giuseppe, Bellini (da San Giuseppe a Colombo), Zappellini (da Colombo a F.lli d’Italia), F,lli D’Italia, Garibaldi (lato ovest da F.lli D’Italia a Milano), Milano, San Giovanni, Card. Tosi.

L’istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli, il giorno 12 novembre 2017 dalle ore 6,30 fino al termine della manifestazione (previsto per le ore 13,00):

• il divieto temporaneo di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in viale Cadorna (da Alberto da Giussano a Virgilio e solo per il tempo strettamente necessario alla collocazione e rimozione delle strutture sportive per la partenza degli atleti), in via Foscolo, in via Guerrazzi, tratto da via Foscolo a via Concordia ed in via Ariosto (con transito consentito in via Piemonte ai soli veicoli diretti all’area di parcheggio del mercato).

• il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via F.lli d’Italia, lato civici dispari, in via Zappellini, tratto da via Lissoni a via Culin lato civici pari, in via Milazzo, tratto da via Muratori a via Castelmorrone lato civici pari, in viale Stelvio, tratto da via Cadore a c.so Italia lato civici dispari, in piazza Garibaldi lato civico 1, in via Cardinal Tosi, tratto da via Mazzini a via Roma lato civici pari.

Il divieto di attraversare il percorso si intende esteso anche ai pedoni durante il transito dei concorrenti.

Il fermo del traffico non è applicato, ed è consentita dunque la libera circolazione tra le vie e viali: Firenze (da c.so Sempione a via Fagnano), Fagnano, 11 Settembre, Cassano (da Cassano Magnago a via 11 Settembre), Superstrada Malpensa, Sempione, Dei sassi, A. da Brescia, Formazza, Cremona, Italia (da via A. da Brescia a largo Alpini), Grosseto, Tigrotti, Samarate (da Samarate a via Favana), Favana (da via Samarate e via Lonate), Lonate (Da Magnano a via Favana), Borri (da Castellana a p,le Crespi), Garibaldi, Kennedy, Boccaccio (da p.le Kennedy a viale Toscana), Toscana, Novara (da viale Toscana a Bienate).