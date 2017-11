DiVino calice, tre giorni di festa per San martino

Si terrà nel weekend dal 10 al 12 novembre DiVino Calice, la tre giorni di festa per San Martino a Marchirolo.

Il programma prevede, per venerdì 10 alle 17 “la notte del racconto” dedicato ai bambini presso il parco della scuola primaria . Poi cena per tutti a cura della biblioteca e del comitato genitori. A seguire spettacolo teatrale.

Sabato 11 alle 10.30 nella chiesa prepositurale santa messa solenne, e alle 20.15 In piazza Borasio, tradizionale fiaccolata fino in chiesa prepositurale, cui seguirà la celebrazione dei vespri solenni, l’esposizione e bacio della reliquia.

Il clou della festa sarà però domenica 12 dove a partire dalle 9.30 e per tutto il giorno nel centro storico ci saranno bancarelle, degustazione di vini e di prodotti tipici, polenta, rosticini, cioccolata e vin brulè. A mezzogiorno pranzo in baita alpini e griglia in piazza a cura della pro loco.