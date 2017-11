Marco Bianchi e Gianrico Carofiglio a Gallarate nel weekend

Da Marco Bianchi al Condominio a Gianrico Carofiglio al Maga: tutto in due giorni.

L’edizione 2017 di “Duemilalibri” ha chiuso i battenti lo scorso 22 ottobre, ma l’appendice della rassegna libraria continua a portare in città autori dall’enorme richiamo. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la manifestazione che quest’anno il settore culturale del Comune, guidato dall’assessore Isabella Peroni, è riuscito a portare a livelli altissimi. Anche grazie alla collaborazione della libreria Biblos, “regista” dei due appuntamenti in programma questo fine settimana.

Bianchi, divulgatore scientifico, cuoco e personaggio televisivo, è considerato il “messia” del magiare sano. Per lui “cucinare è un atto d’amore”, un motto che dà il titolo al libro che presenterà nella sala grande del teatro Condominio venerdì 17 novembre alle 21. L’autore nel volume edito da Mondadori racconta la sua dieta “tra emozioni, prevenzione e benessere”. Per Bianchi parlare scrivere di cibo “rappresenta un modo per esprimere amore per noi stessi, per le persone che amiamo e per tutti coloro che ci vogliono bene”.

Carofiglio domenica 19 novembre (ore 11.30) presenterà nella stupenda cornice del Ma*Ga la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Le tre del mattino” (Einaudi). L’autore barese in questo nuovo lavoro abbandona il genere giallo, non ci sono né l’avvocato Guerrieri, né il maresciallo Fenoglio, personaggi chiave di molti dei suoi successi editoriali. I protagonisti sono un papà e suo figlio, protagonisti di una storia ambientata a Marsiglia in due soli giorni, vissuti senza dormire. Un romanzo spiazzante nella bibliografia dell’ex magistrato, arrivato al successo grazie ai suoi saggi e ai suo racconti noir.

L’ingresso alle due presentazioni è gratuito. Per informazioni, Libreria Biblos Mondadori Gallarate (0331777457), biblosgallarate@gmail.com, www.facebook.com/biblosmondadorigallarate.