Marevivo chiede due anni di fermo della caccia in tutta la provincia

La Delegazione di Varese dell’associazione ambientalista Marevivo ha scritto una lettera all’assessore regionale Gianni Fava, inviata in copia al Presidente della Repubblica, per richiedere di estendere la sospensione della caccia in tutta la provincia di Varese per un periodo minimo di due anni e la contestuale vigilanza della stessa in particolare nel territorio del Parco regionale Campo dei Fiori.

«Apprezziamo la sospensione di 15 giorni decretata dalla Regione Lombardia – dichiara il Segretario generale dell’associazione Lodovico Taddia – ma non riteniamo tale periodo assolutamente sufficiente per lo scopo preposto di tutela della fauna selvatica».

Marevivo lancia un invito a tutte le associazioni ambientaliste e animaliste affinchè, nei prossimi giorni, si riuniscano e dialoghino in modo da condividere e decidere congiuntamente come muoversi assieme per affrontare tale problema.

«Tutte le associazioni ed enti che volessero rispondere a questo invito possono mandare una mail a varese@marevivo.it in modo da poter coordinare e decidere il giorno del primo incontro».