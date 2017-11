Maroni: “L’election day è l’opzione più logica”

“L’election day è una cosa logica, di buon senso. Non ci sono obiezioni, nemmeno dal ministro dell’Interno e in più si ridurrebbero i costi. Non capisco le motivazioni di chi è contrario a questa soluzione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa dopo Giunta circa l’ipotesi di abbinare le elezioni regionali a quelle politiche.

“Lo abbiamo già fatto nel 2013, inoltre farle separatamente, oltre a spendere inutilmente soldi pubblici, vuol dire chiamare i lombardi alle urne più volte il prossimo anno. Poi non lamentiamoci se la gente non va a votare…”.

Il Governatore ha poi osservato che in base alla scadenza ‘naturale’ della legislatura regionale, “le elezioni dovranno tenersi fra gennaio e aprile. Per andare oltre questo termine – ha spiegato – servirebbe una legge e non credo che il Parlamento voglia farla”. Infine, ha ricordato, “la scelta della data non spetta a me, ma al prefetto di Milano”.