Matteo Salvini incontra i simpatizzanti a Besozzo

Domenica 3 dicembre Matteo Salvini sarà a Besozzo. Il leader della Lega Nord incontrerà politici e simpatizzanti in piazzale stazione, alle 17 e 30. Un incontro in vista delle elezioni regionali in programma per il 2018, a sostegno del partito.

All’incontro saranno presenti altri esponenti leghisti.