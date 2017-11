Maurizio Verderio alla guida della Pro Loco

Nuovi vertici per la Pro Loco di Lonate Pozzolo: il 27 ottobre 2017, a seguito dell’Assemblea dei soci, è stato eletto nuovo consiglio

Alla guida dell’associazione è ora Maurizio Verderio, che prende il posto di Fabrizio Verderio, per 13 anni presidente del sodalizio (che rimane comunque in consiglio).

Il consiglio è composto da Maurizo Verderio presidente, Alberto Bertoni vicepresidente, Luigi Simontacchi vicepresidente onorario, Marino Belloni, Rino Garatti, Marco Gatto, Sonia Giudici revisore dei conti, Walter Gomiero, Stefania Lanceni, Ettore Moretti in ufficio segreteria, Giuseppe Pacelli, Valter Padulazzi in ufficio segreteria con deleghe alle relazioni con terzi, Michele Padulazzi, Massimo Poretti, Alberto Romanò revisore dei conti, Giovanni Sirianni, Davide Tamburini, Cinzia Verderio, Fabrizio Verderio in ufficio segreteria con deleghe alle relazioni con terzi e procedure per gli eventi.