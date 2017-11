Max Pisu alle Arti con “Recital”

Max Pisu al Teatro delle Arti con il suo “Recital“: lunedì 13 novembre ho invitato Max Pisu al Teatro delle Arti per una serata tutta da ridere.

Un evento anche solidale, a sostegno dell’oratorio di Moriggia.

Un Max Pisu multiforme affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente.

Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini… a vita bassa. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti.

Non mancherà l’inseparabile Tarcisio che tra le innumerevoli peripezie quotidiane, ci racconta nuove avventure: la sua squadra di calcio (che fa di tutto per iscriversi e partecipare alla Clericus Cup, campionato mondiale di calcio riservato a seminaristi e chierici); il suo primo viaggio in aereo; l’ennesimo pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia… vi lasciamo immaginare!

Lunedì 13 novembre alle 21. Biglietti al Teatro delle Arti o al termine delle messe a Moriggia e a Crenna.