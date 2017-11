Mercatini di Natale in Via Roma

Natale in Via Roma. Appuntamento per domenica 26 novembre con mercatino di hobbisti e artigianato, dalle 10 alle 18. Durante la giornata sarà attivo lo stand gastronomico con cucina italiana e moldava, anche da asporto.

Nella stessa giornata si terrà anche la Babbo Natale Running. L’evento è arrivato alla sua sesta edizione ed è ormai diventato uno degli appuntamenti tradizionali della provincia. L’obiettivo è quello di salutare l’arrivo del Natale devolvendo l’intero ricavato della giornata a diversi scopi benefici.