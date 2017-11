Mercatino di art-hobbisti per le vie del paese

Giornata dedicata al mercatino di art-hobbisti organizzata interamente dalla Pro Loco di Barasso, che giunge quest’anno alla ventunesima edizione e che ormai è una tradizione che anima la fine del mese di Novembre a Barasso e ci accompagna al Natale.

La giornata si apre nella mattinata di domenica 26 novembre con l’esposizione degli art-hobbisti che vedranno bancarelle di oggetti artigianali e realizzati a mano con materiali vari anche di riciclo, tra cui bijoux, oggettistica da regalo, brocantage, realizzazioni a maglia e uncinetto oltre a oggetti in legno e vetro, decorazioni natalizie, smalti a fuoco e oggetti in panno e tessuto. Non mancherà uno sguardo al sociale con bancarelle di numerose associazioni ed enti che proporranno piccoli oggetti e regali per il Natale il cui ricavato andrà a sostegno delle loro attività.

Mentre a pranzo funzionerà un ricco stand gastronomico della Pro Loco (pranzo al coperto presso il Circolo Cooperativa di Barasso) con la tradizionale polentata e per tutta la giornata ci saranno attrazioni varie, giochi per bambini (gonfiabili, passeggiate con i poni, mini trenino) e atmosfera natalizia. Nel pomeriggio vin-brulè per tutti!

La manifestazione si svolgerà nel cuore del paese di Barasso tra Piazza San Nicone, Via Parietti e Piazza San Martino.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.prolocobarasso.com .