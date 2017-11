Mercatino con le artigiane di Via Zanella

La città prealpina, culla delle artigiane di Via Zanella, continua a distinguersi per atti di solidarietà spontanei e corali, che ormai nutrono quotidianamente la favola, iniziata sette anni fa grazie a quel gruppo di amiche, che ormai annovera sempre più calorose e numerose adesioni.

Riunitasi intorno a una finalità benefica, le instancabili artigiane di Via Zanella mettono la propria arte a disposizione di cause sociali e ripropongono, anche per l’edizione autunno 2017, un’esposizione di cultura solidale che si snoderà intorno al tema del RACCOGLIERE LE BRICIOLE.

Tale raccolta avverrà lungo un vero e proprio percorso “benefico”, tracciato da una quarantina di espositori che invaderanno l’Azienda Agricola La Vigna domenica 26 novembre dalle 10 alle 17 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva).

Artigiane e artigiani si sono messi al lavoro da subito per realizzare manufatti a tema confermando nuovamente l’entusiasta disponibilità a sostenere, con la semplice condivisione del proprio “saper fare”, l’Associazione Varese con Te e a contribuire fattivamente alla raccolta di fondi per la MENSA di Via Bernardino Luini (VA), che sfama quotidianamente centinaia di bocche.

Sarà destinato proprio a quest’ultimo progetto il ricavato del BANCO DI SOLIDARIETÀ 2017 RACCOGLIAMO LE BRICIOLE: ogni espositore esibirà anche le proprie arti culinarie misurandosi con i dolci della tradizione da scambiare con contributi per la MENSA DELL’ISTITUTO ADDOLORATA SUORE DELLA RIPARAZIONE.

Sarà presente anche l’Associazione OAfrica con una vendita a scopo benefico di oggetti vintage provenienti dall’archivio di Margherita Maccapani Missoni Amos, Presidente della delegazione italiana e quest’anno si unisce anche il “Comitato amici di Andrea”, associazione nata per sostenere le cure della bambina colpita da un raro tumore cerebrale, chiamato «Dipg».

E curiosando tra “briciole” solidali e i manufatti artigianali, ammirando opere scultoree e sartoriali, orafe e di riuso, sfogliando libri e scoprendo oggetti vintage sarà possibile anche deliziarsi con i frutti di stagione che l’azienda Agricola la Vigna preparà a colazione e pranzo per il pubblico più solidale della provincia.

La favola della reciprocità delle amiche di Via Zanella continua anche a tavola disseminando sapori unici anche i semplici polenta e bruscitt, polenta e zola, panini con la salamella, castagne e vino rosso.

Il mercato di Via Zanella si propone da sempre di far conoscere in anteprima il lavoro di talenti del territorio, che presentano le loro opere, valorizzando l’artigianato che nasce dalle mani di persone.