Mercatino di Natale, bancarelle ed eventi

Mercatini di Natale a scopo benefico in programma per domenica 3 dicembre a Gorla Minore. Presenti circa ottanta hobbisti e tantissime iniziative: tunnel degli elfi, Babbo Natale, truccabimbi, baby dance, laboratori e sport per bambini, castagne, vin brulè per grandi e piccini, frittelle zucchero filato, pop corn e tantissimo altro ancora. La giornata sarà allietata con musiche e interviste i dj di radio 10.7 musicadamare. Ci sarà inoltre l’esibizione delle associazioni di ballo e il girotondo organizzato dal Gruppo Amicizia di Gorla Minore.