Mercatino di Natale e laboratorio, appuntamento a Brenta

Appuntamento a Brenta per la giornata di domenica 26 novembre. Dalle 9 alle 18 le vie del paese ospiteranno un mercatino di Natale con tante idee regalo. Saranno presenti tante bancarelle con oggetti d’artigianato ma non solo. Durante la giornata sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, ci sarà l’animazione in costume del Palio delle Contrade.

Dalle 10 e 30 alle 15 inoltre, ci sarà la possibilità di salire sui pony della scuderia al Roccolo, musica del vivo con la Piva Rock Band. E ancora, laboratorio per bambini con materiale di riciclo a cura di ReMida al Salone Polivalente e laboratorio di mosaico alla Corte di Brenta di Piazzale Diaz. Durante la visita in paese sarà inoltre possibile vedere la mostra fotografica di Antonio Mercadante “Bambini nel mondo” e la mostra “Le facce di Bavvo Natale”. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto.