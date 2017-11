Il mercatino di Natale è sempre un successo

Novanta espositori, meno di quanti erano previsti ma il vento forte di una domenica tersa ne ha scoraggiati molti. Ma il quindicesimo mercatino di Galliate Lombardo è stato un successo, come sempre, anzi di più. Merito dell’organizzazione della neonata Pro Loco di Galliate Lombardo: “Siamo molto soddisfatti della riuscita del primo mercatino di Natale ‘firmato’ dalla nuova pro loco – spiega il presidente Alessio Crespi – Il pubblico è stato davvero numeroso. Moltissimi i bambini che si sono divertiti coi giochi in legno di una volta, i modellini Lego e i trampolieri”.

Poi tante bancarelle con oggetti fatti a mano e idee regalo.

Mercatino archiviato, il prossimo appuntamento è per il 3 dicembre con la gita ai Mercatini di Natale di Lucerna.

