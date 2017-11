Mercatino natalizio a favore di mamme e bimbi

via Morosini

Torna l’appuntamento natalizio della Società di S. Vincenzo de Paoli a Varese. Come ogni anno in Piazza Canonica a Varese dal 1 al 5 novembre sarà possibile acquistare golosità, artigianato etnico e italiano, biancheria della nonna, capi firmati di abbigliamento. Il ricavato servirà a finanziare gli aiuti a 80 famiglie e la nostra Casa emergenze per mamme e bimbi di S. Fermo.

Il mercatino sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Una buona occasione per rendere più speciale il Natale.