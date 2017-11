Mercatino, pista di pattinaggio e luminarie per il Natale di Busto

Il Natale di Busto Arsizio si rinnova e reinventa gli spazi cittadini proponendo nuove attrazioni per tutti i bustesi, dai più grandi fino ai più piccoli.

Piazza San Giovanni diventerà così, «dall’1 al 24 dicembre, luogo del classico mercatino natalizio in stile lappone con casette di legno e vendita al dettaglio di prodotti tipici» anticipa l’assessore alla Promozione e allo Sviluppo del territorio Paola Magugliani.

La riqualificazione dell’area conosciuta come “Residenza del conte” e che di fatto allarga il centro cittadino, «ci permette – continua l’assessore- invece di individuare una delle sue piazze interne come luogo ideale per installare la classica pista di pattinaggio che intratterrà cittadini di ogni età dal 24 novembre a metà gennaio circa».

Anche le periferie saranno coinvolte «stiamo aprendo un dialogo con la Camera di Commercio per cercare delle soluzioni che ci permettano di creare una rete di collegamento anche con le periferie, permettendo anche a queste zone di partecipare alle iniziative».

Per quanto riguarda le tipiche luminarie, la maggior parte di Busto Arsizio sarà illuminata, donando così alla città un’aria più natalizia.