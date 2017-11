Mesenzana, cervo investito sulla statale

Forse un camion, che l’ha travolto senza neppure accorgersi. Sta di fatto che è stato trovato così, nel prato affianco la strada statale 394 a Mesenzana l’esemplare di cervo che questa mattina ha perso la vita.

Un animale di grandi dimensioni, raggiunto dal nucleo faunistico della Polizia Provinciale, intervenuta sul posto attorno alle 11 per rimuovere l’ungulato.

Sul posto non vi sono segni di frenata, non erano presenti parti di auto tali da far sospettare il coinvolgimento di una macchina, né si segnalano feriti.

Questi animali spesso si trovano sulle strade di fondovalle in prossimità di corsi d’acqua che seguono per bere e rifocillarsi.

Un balzo di troppo per raggiungere l’altro lato della strada che a questo animale è risultato fatale.