In meta per fare bene: il “Movember” del Malpensa Rugby

Il mese di novembre è da tempo quello dedicato alla prevenzione del cancro alla prostata grazie alla promozione della “Movember Foundation”, ente nato in Asutralia con l’obiettivo di finanziare la ricerca contro le malattie maschili. (foto: rugbisti e motociclisti insieme per Movember)

Alla “chiamata” di Movember partecipano spesso anche le società sportive, cosa che è avvenuta anche a Gallarate grazie al Malpensa Rugby, club cittadino della palla ovale che milita con la prima squadra nel campionato di C2.

Domenica scorsa – 19 novembre – i giocatori delle “Fenici” si sono ritrovanti nel centro di Gallarate dopo la partita (vinta) di campionato per sostenere l’iniziativa e coinvolgere i cittadini in questa causa. I rugbisti hanno infatti organizzato una raccolta fondi in collaborazione con altre due realtà conosciute in città: il Motoclub Cascinetta e l’Enopub Il Barbaresco, locale dove di via Verdi dove si è tenuto l’evento benefico.

Tra chi ha collaborato all’iniziativa anche Chiara Soragna, socia del “Barbaresco”, che ha accompagnato i giocatori della squadra gallaratese anche in altri esercizi commerciali del centro. L’intero ricavato della raccolta fondi e parte degli incassi dell’aperitivo sarà interamente devoluto a fine mese alla Movember Foundation.