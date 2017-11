Il miglior liceo d’Italia premiato al Pirellone con le “voting machine”

«Oggi premiamo il Liceo Classico ‘Crespi’ di Busto Arsizio, che è risultato il primo liceo classico entro un raggio di 30 Km da Milano nella classifica delle performance che i suoi ex alunni hanno avuto nei tre anni di studi universitari in base alla classifica annuale della Fondazione Agnelli Eduscopio 2017».

Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea hanno premiato oggi, lunedì 13 novembre, il liceo classico Crespi di Busto Arsizio che ha ricevuto il riconoscimento come miglior Liceo nell’ambito della speciale classifica stilata da ‘Eduscopio’, l’atlante delle migliori scuole superiori d’Italia elaborato dalla Fondazione Agnelli.

Al 26esimo piano di Palazzo Pirelli erano presenti Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e il team del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’.

I PREMI – Agli studenti saranno assegnati premi speciali: due laboratori virtuali con l’utilizzo delle voting machine usate per il Referendum sull’Autonomia della Lombardia e opportunamente riformattate, un corso di Tinkering – considerato negli ambienti educativi a livello internazionale un approccio di frontiera per l’educazione alle materie scientifiche (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e due esperienze di alternanza scuola-lavoro con Fondazione Bracco e CusMiBio, Centro Università degli Studi di Milano – Scuola per la diffusione delle Bioscienze, per una settimana da ricercatrice riservata alle studentesse.