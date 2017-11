Milton Fernàndez a Velate per un incontro contro la violenza sulle donne

Nella giornata in cui in tutto il mondo si chiede l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre al Battistero di Velate (ore 18.30), all’interno della mostra di opere in bronzo di Celeste Solari “Resilienza. Sostantivo Femminile”, sarà presente Milton Fernàndez, Direttore Artistico del Festival di Letteratura di Milano, per parlare del suo libro “Donne. Pazze, sognatrici, rivoluzionarie” (Rayuela Ed.).

Uruguayano di nascita, direttore della Casa Editrice Rayuela, e, dal 2016, Direttore anche del Festival Internazionale di Poesia di Milano, Milton Fernàndez ha esplorato nella sua vita ogni forma di espressività artistica corporea e verbale. Fin da giovane Fernàndez coltiva una grande passione per il teatro laureandosi a Montevideo in Arte drammatica all’Accademia Nazionale e poi diplomandosi a Milano alla Scuola del Piccolo Teatro. Oltre che attore, mimo, danzatore, e maestro d’armi in produzioni a Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Montevideo, Quito, Bilbao, Barcelona, Madrid, ma anche Radio-Televisione Svizzera, Mediaset, Rai, Fernàndez è anche un autore sceneggiatore e regista di numerose pièce teatrali. Ha anche prodotto seminari sulle tecniche teatrali applicate alla comunicazione.Nella lingua del Paese dove ha scelto di risiedere, l’Italia, ha pubblicato libri di poesia e narrativa che hanno conseguito prestigiosi premi, tra questi Donne – pazze, sognatrici, rivoluzionarie… (Rayuela Edizioni) che viene presentato a Varese per la prima volta al Battistero di Velate, e il recentissimo Chiave di ventre (Rayuela Edizioni), oltre a diversi racconti usciti in altrettante antologie. Ha curato, inoltre, numerose traduzioni dallo spagnolo all’italiano tra cui L’Amore – Antologia poetica di Idea Vilariño, I migliori racconti di Horacio Quiroga, Uruguay racconta – AAVV e Racconti di Felisberto Hernández.

Nel libro “Donne”, Fernàndez spazia dalla Francia del 1600 al Messico del 1910, dall’America schiavista di metà Ottocento all’Argentina del 1977, nel tentativo di comprendere i tanti modi con cui gli uomini hanno nel tempo scritto e determinato la storia delle donne. I racconti sono brevi e molto intensi, le vite delle protagoniste tutte reali, quelle di donne che silenziosamente o pubblicamente hanno segnato la storia di tutti. Sono trentaquattro le pazze, le sognatrici e le rivoluzionarie di cui ci racconta Milton Fernàndez. Trentaquattro ritratti di cantanti, ballerine, matematiche, scrittrici, scienziate, prostitute, curanderas, calciatrici, pilote d’aereo, schiave, rabdomanti, giornaliste, vagabonde, suore, filosofe, poetesse, amanti, guerrigliere…Donne forti, decise, ostinate, capaci di sovvertire i ruoli a loro riservati, donne che hanno saputo cambiare le regole, e con esse il mondo.

“Milton Fernàndez è un uomo che con profondo rispetto cerca di entrare nel mistero delle donne, con gli occhi e la penna pieni di stupore per quello che ovunque hanno sopportato e superato.C’è tanta gratitudine in questi racconti, come se il libro fosse un modo per ringraziarle della lezione morale e intellettuale che hanno dato al mondo. Ma c’è anche tanta amarezza e dolore; le storie di ieri somigliano tremendamente a quelle di oggi e la parabola non si è conclusa” (C. Consoli).