Mira di corsa sui monti del Nepal

Nuovo appuntamento con CineCime, il cinema di montagna a Gallarate. Mercoledì 22 novembre alle 21 la rassegna proposta dal Cai cittadino in collaborazione con Trento Film Festival 365 presenta “Mira” (Lloyd Belcher, Nepal 2016)

Mira è una giovane donna nepalese. È nata in un piccolo villaggio dell’Himalaya, destinata ad occuparsi dei lavori più umili e faticosi ma con con un grande sogno: diventare protagonista del suo destino e decidere del suo futuro. Oggi Mira Rai, è una famosa trail runner nepalese e la sua storia ha stupito e commosso il mondo. È stata nominata dal National Geographic Adventurer of the Year 2017, per i suoi successi in campo sportivo e per il suo impegno a difesa dei diritti delle donne.

«Ho invitato Marta Poretti a presentare questa serata perché è un’amica, perché conosce bene il mondo del trail running, avendo partecipato a numerose gare, non solo in Italia (e parecchie le ha vinte!), tra corse in montagna, ultratrail ed ultrasky, perché ha appena vinto l’ultratrail del Gobi ma soprattutto perché Marta ha incontrato Mira ed è molto felice di contribuire a far conoscere la sua storia» dice Piera Ciceri, Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì, CAI Gallarate.

Appuntamento mercoledì alle 21, alle Scuderie Martignoni (via Venegoni angolo via XX settembre, Gallarate).