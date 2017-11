Missione fiorentina per la Uyba. L’obiettivo è il bottino pieno

Trasferta a Firenze nella “strana” collocazione del lunedì sera per la Unet E-Work Busto Arsizio impegnata alle 20.30 sul taraflex del Mandela Forum, contro le padrone di casa de Il Bisonte allenate da coach Marco Bracci, leggenda (da giocatore) del volley azzurro.

La bella partita di mercoledì scorso contro Conegliano ha dimostrato e confermato il grande valore su scala nazionale delle biancorosse, e l’occasione proposta dal match in Toscana è ghiotta anche per restare agganciata alle prime tre forze della classifica. La vittoria ottenuta da Scandicci a Castellanza, contro la Sab Legnano, non permetterà alla Uyba sorpassi nelle zone alte, ma in caso di tre punti Diouf e socie terrebbero il fiato sul collo alla squadra di Parisi.

La squadra de Il Bisonte è attualmente a 6 punti in classifica (10 meno delle bustocche) e – reduce della sconfitta al quinto set contro la Foppapedretti Bergamo – si presenterà agguerrita sul campo, nel tentativo non perdere ulteriore terreno in classifica. La formazione toscana sarà sostenuta da un pubblico che si preannuncia numeroso, anche grazie all’iniziativa della società che ha disposto l’ingresso al prezzo simbolico di un euro per tutti i propri tifosi.

Bracci potrà contare sulla regia di Marta Bechis, in diagonale con Indre Sorokaite; al centro Tapp con Milos e in banda Tirozzi, in coppia con Santana. A difendere il campo, il libero Beatrice Parrocchiale. Formazione invariata invece per Busto Arsizio, con capitan Stufi che non vede l’ora di tornare nella sua Firenze: “Sarà una partita tosta perché Firenze è una squadra che difende tantissimo: lo ha dimostrato l’anno scorso e anche in questo avvio di stagione pur avendo cambiato diverse giocatrici. Dovremo essere lucide e concentrate nei momenti decisivi – prosegue la centrale biancorossa – meglio di come abbiamo fatto con Conegliano. Nel girone di andata dobbiamo accumulare più punti possibili e anche al Mandela Forum il nostro obiettivo sarà questo. Io torno a casa mia, a Firenze, e questo sarà uno stimolo ulteriore per far bene”.

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Firenze: 1 Sorokaite, 2 Alberti, 3 Bechis, 5 Bonciani, 7 Tapp, 8 Santana, 9 Di Iulio, 10 Parrocchiale (L), 12 Pietrelli, 14 Milos, 16 Tirozzi. All. Bracci.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 10 Peruzzo, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Pozzato e Giardini.