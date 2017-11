Mobilità alternativa, Varese e i comuni limitrofi vincono un bando

Il comune di Varese ha partecipato e vinto un bando nazionale sulla mobilità “Casa scuola – casa lavoro” insieme ad alcuni comuni del circondario: Malnate, Induno Olona, Comerio, Azzate. Il valore complessivo è di 800mila euro.

Si tratta di bandi per progetti cofinanziati, il 40% dal comune e il 60% dal governo.

“C’è stato un pensiero e una progettualità degli uffici – ha affermato il sindaco di Varese Galimberti – i comuni peraltro sono tutti amministrati dal centrosinistra e hanno dato prova di buona amministrazione”.

Il sindaco di Malnate Samuele Astuti ha spiegato che, per il suo comune, nasce tutto dal progetto La città dei bambini: “I bambini della città hanno identificato in questi anni. Ci stiamo lavorando da sei anni. Sono interventi legati ad alcuni attraversamenti pedonali ed alcuni percorsi che andranno messi in sicurezza entro inizio anno. Incontreremo bambini inizio per definire insieme a loro le priorità”.

Stefano Cavallin sindaco di Induno Olona ha spiegato: “La sinergia tra i comuni è stata molto importante. Bene il lavoro insieme al comune di Varese”.

Silvio Aimetti sindaco del comune di comerio ha affermato: “Noi realizzeremo un progetto per l’accessibilità delle scuole”.

Maurizio Bernasconi sindaco di Azzate ha aggiunto. “Anche da noi é nato un ragionamento dal consiglio comunale dei bambini. Percorrere in sicurezza la strada per raggiungere i punti nevralgici come la scuola e l’oratorio. Un secondo aspetto é legata ai collegamenti. Azzate é ben collegata con Varese ma i vanno messi in sicurezza i percorsi pedonali e ciclabili verso le fermate del bus”.

Il deputato Maria Chiara Gadda ha spiegato: “Le cose succedono quando le amministrazioni comunali si mettono insieme. Il governo ha lavorato in questi anni con tanti bandi alla cura del territorio. Sport e periferie ed edilizia scolastica ad esempio. La mobilità era stata assente dalle politiche nazionali e regionali. La cura del ferro e stata una risposta, che si vede anche nella nostra provincia con la Arcisate Stabio”.

L’assessore all’ambiente Dino De Simone ha detto: “Nel bando ci hanno confermato il finanziamento di 10 postazioni di bike sharing elettrico nella città di Varese”.

L’assessore alla mobilità Andrea Civati ha commentato: “Da parecchi mesi stiamo investendo su un modello diverso di mobilità. Da mesi lavoriamo su questi pilastri per affermare un modello di spostarsi in maniera alternativa. Incentivare anche gli spostamenti sicuri”.