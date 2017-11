Molinari e Granzotto salutano il Varese, Morao in gruppo

Venerdì 1 dicembre si aprirà il calcio mercato di riparazione per i dilettanti e sarà aperto per tutto il mese. A Varese, anche a causa della situazione societaria, iniziano a registrarsi i primi movimenti.

Due sono le uscite: il difensore mancino Andrea Granzotto si sta già allenando al Campodarsego, mentre Hernan Rodolfo Molinari era oggi al “Franco Ossola” ma non è sceso in campo con la squadra e il suo addio appare imminente.

Per due che sono ai saluti, oggi a disposizione di mister Paolo Tresoldi c’era il centrocampista classe 1994 Marco Morao, che nella prima parte di stagione era alla Grumellese dopo tre stagioni da titolare all’Inveruno.

Diverse anche le voci di possibili altri addii. Il difensore Matteo Bruzzone potrebbe andare al Fiorenzuola, dove ritroverebbe mister Alessio Dionisi. Mattia Rolando è corteggiato dalla Caronnese, mentre Michele Magrin sarebbe in trattativa con l’Olginatese, ma mister Tresoldi ha parlato a lungo con il centrocampista a fine allenamento; Gli avrà chiesto di rimanere? Nei prossimi giorni lo sapremo.

Rimangono aperte anche le situazioni di Nicolò Palazzolo – che oggi ha compiuto 23 anni, auguri – e Andrea Repossi. I due, tra i più positivi in questo inizio di campionato, sono giocatori ricercati anche in categorie superiori, ma la società potrebbe fare uno sforzo per provare a trattenerli.