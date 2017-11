Molinari “timbra” di nuovo il match, Repossi mai domo

FRIGIONE 7 – Chiudiamo un occhio su un paio di incertezze che fanno venire i brividi, lo riapriamo per vedere la parata – unica ma pesantissima – che evita il vantaggio del Borgosesia e di fatto (visto come si sono poi messe le cose) salva il risultato per il Varese.

FRATUS 6 – Troppo lezioso, quasi che la consapevolezza di aver raggiunto un ottimo livello lo abbia reso un po’ supponente. Però non si può dire che giochi male, nemmeno stavolta.

(Ghidoni 6 – Bentornato. Anzi, benvenuto).

FERRI 5,5 – Spiace il voto negativo, perché oggi Ferri non sbaglia quasi nulla e si porta anche in avanti alla ricerca del pareggio (quell’annullamento grida davvero vendetta). Però sul gol di Tomaselli si fa sorprendere e scavalcare in modo ingenuo dal lungo lancio del Borgosesia: errore grave, per uno come lui, di solito molto bravo sul piazzamento.

SIMONETTO 6 – L’altro marcatore fantasma del pomeriggio, a causa delle decisioni dubbie della terna. Buona prova in generale, a patto di mandare una scatola di cioccolatini a Frigione per ringraziarlo: se Procaccio avesse segnato, la colpa sarebbe stata al 99% della palla persa dal giovane centrale.

ARCA 5,5 – Iacolino lo ha preferito a Careccia proprio perché “più terzino”, visto che su quella fascia si muoveva lo spauracchio Tomaselli. Fiducia non ripagata del tutto, perché il gioiellino di Didu una volta segna e altre volte sfrutta tecnica e velocità per fare male (finché non è lui, a farsi male). Parziale riscatto: è di Arca il cross che porta al vantaggio biancorosso.

(Zazzi 7 – Entra con convinzione a ripresa inoltrata e inventa un tiro spettacolare che solo il palo riesce a contenere).

MONACIZZO 6,5 – Prestazione solida, come quasi sempre, pur senza particolari squilli di tromba. Forse meglio in fase di copertura: non lascia passare nulla e nel finale è anche autore di una magistrale copertura a evitare il contropiede.

PALAZZOLO 6 – Un po’ meno incisivo delle altre volte, di fatto non ha mai l’intuizione sottoporta che spesso lo aveva spedito nel tabellino dei marcatori. Però non si può dire che non abbia dato il proprio contributo.

BATTISTELLO 6,5 – Il migliore dei tre in mezzo nel primo tempo, quando appare più propositivo di Monacizzo e Palazzolo. Tende a calare alla distanza.

(Careccia 6 – Un passaggio sbagliato da errore blu, un tiro-cross basso che per poco non si trasforma in un gollonzo).

REPOSSI 7 – Sempre una spanna sopra a quasi tutti gli altri 21 in campo. Martella dalla destra la difesa del Borgosesia, costringe al fallo sistematico Salomone, che si salva solo per l’assurda decisione di Fabbri di non sventolare il secondo giallo, è autore – nel primo tempo – di una chiusura difensiva sullo spigolo dell’area dalla parte opposta alla sua… Uomo in più.

ROLANDO 6 – Non una gara memorabile, ma una prova comunque generosa. Gli manca qualcosa sottoporta, però entra nell’azione del gol (lì Molinari è più lesto di lui a colpire), dà il là a un’altra azione pericolosissima (quella del mancato rigore) e trova un Libertazzi monumentale nella ripresa (poi segnerà Ferri, giudicato in fuorigioco).

(Lercara s.v. – Non ha il tempo per provarci)

MOLINARI 6,5 – L’impressione è che se avesse a disposizione più palloni, uscirebbe dal campo con almeno due gol a partita. L’assenza di una seconda punta vera al suo fianco lo penalizza, perché spesso la difesa collassa sull’argentino che, comunque, ora segna con continuità. Un altro giocatore rispetto a un mese fa.