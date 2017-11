Molle, spuntata, scarica: Openjobmetis travolta in casa

Una Openjobmetis mai così brutta crolla nettamente in casa contro Sassari: i biancorossi iniziano male e non entrano mai in partita nella ripresa

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 61-82 (16-27, 38-44; 46-62)

VARESE: Wells 8 (2-8), Waller 6 (3-6, 0-5), Okoye 11 (2-7, 2-4), Ferrero 6 (3-6, 0-3), Pelle 8 (4-5); Avramovic 7 (3-7, 0-1), Natali 2 (1-2), Tambone (0-3 da 3), Cain 11 (4-5), Hollis 2 (0-1, 0-2). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

SASSARI: Hatcher 7 (0-1, 2-3), Bamforth 19 (4-8, 3-6), Pierre 9 (2-2, 1-4), Polonara 11 (1-1, 3-6), Jones 10 (5-8); Spissu 7 (1-2, 1-3), Planinic 6 (3-3), Devecchi (0-1 da 3), Randolph 8 (2-2, 1-4), Picarelli, Tavernari 5 (1-1, 1-1). All. Pasquini.

ARBITRI: Sahin, Sardella, Bongiorni.

NOTE. Da 2: V 22-47, S 29-28. Da 3: V 2-18, S 12-28. Tl: V 11-14, S 8-12. Rimbalzi: V 31 (13 off., Okoye 9), S 37 (8 off., Jones 9). Assist: V 11 (Avramovic, Tambone, Wells 3), S 19 (Polonara 6). Perse: V 10 (Wells, Waller 3), S 11 (Bamforth 3). Recuperate: V 6 (6 con 1), S 5 (5 con 1). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 4.160. Incasso: 60.740 euro.